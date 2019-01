Der 42-jährige Spanier war bereits in der Spielzeit 2014/2015 in dieser Funktion sowie als Assistenztrainer für den FC Basel. Unterstützt wird er von Luis Jesús Suárez Moreno-Arrones, der als Athletiktrainer zu den Bebbi stösst.«Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Ignacio Torreño Jarabo und Luis Jesús Suárez Moreno-Arrones zwei absolute Experten auf ihrem Gebiet gewinnen konnten, die über sehr viel Erfahrung verfügen», sagt Sportdirektor Marco Streller.Die bisherigen Trainerstaff-Mitglieder Michael Müller (Leiter Fitness/Leistungsdiagnostiker) und Mathieu Degrange (Konditionstrainer) verlassen im Zuge der Neuorganisation der Athletikabteilung den FCB.Die Veränderungen werden wohl auch vor dem Hintergrund getätigt, dass die Bebbi in der Vorrunde dieser Saison mit grossen Verletzungsproblemen zu kämpfen hatten. Die Impulse durch die neuen Verantwortlichen sollen Abhilfe schaffen.https://twitter.com/FCBasel1893/status/1080762962086891520

(psc/fussball.ch)