FCB verleiht Dimitri Oberlin nach Belgien

Nach seinem Engagement bei Serie A-Absteiger Empoli zieht es Oberlin nun in die belgische Jupiloer Pro League. Zulte Wargem hat sich für den 21-jährigen Angreifer eine Kaufoption gesichert.Oberlin wechselte ursprünglich im Sommer 2017 von Red Bull Salzburg zu den Bebbi. Am Ende der Saison zog der FCB die Kaufoption in Höhe von rund 5 Mio. Franken. In der vergangenen Saison vermochte er nicht mehr zu überzeugen und wurde im Winter verliehen. Nun spielt er mindestens bis Juni 2020 erneut im Ausland.https://twitter.com/FCBasel1893/status/1139117718928580609

(sasch/pd)