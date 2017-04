Klubpräsident Christian Constantin zeigte sich mit den Leistungen der Mannschaft in der Rückrunde seit längerem unzufrieden. Die Niederlage gegen Lausanne am vergangenen Sonntag hat nun dazu geführt, dass der im Sommer verpflichtete deutsche Trainer Peter Zeidler gehen muss. Neuer Cheftrainer wird Sébastien Fournier, der bei den Wallisern bisher als Nachwuchschef waltete trainiert hatte. 2012 war er zwischen Juni und September schon einmal während drei Monaten Cheftrainer des FC Sion.Den Wallisern bleiben in der Meisterschaft noch sieben Spiele. Mindestziel ist die Verteidigung des dritten Platzes in der Tabelle. Zudem stehen sie im Cupfinal gegen den FC Basel.

(psc/fussball.ch)